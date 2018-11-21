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21 ноября 201811:49

Сергей Прядкин: матч за Суперкубок России может пройти за границей

Николай Галкин/ТАСС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что матч за Суперкубок России по футболу может быть проведен за рубежом. Трофей традиционно разыгрывается с 2003 года между чемпионом и обладателем Кубка страны последнего сезона.

"Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально, — заявил Прядкин, которого цитирует РИА Новости.

При этом глава РПЛ отметил, что трофей может быть разыгран не перед стартом нового сезона (как обычно), а в его середине.

"Если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения – после окончания первой части чемпионата, — отметил Прядкин. — Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом".

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