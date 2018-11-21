Найдены гены, повышающие риск самоубийства

Проследив родословную самоубийц на 7–9 поколений назад, биологи обнаружили несколько генов, повышающих риск суицида. Возможно, в будущем эти знания помогут спасти жизнь потенциально уязвимым людям.

Выводы учёных описаны в научной статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry группой во главе с Дугласом Греем (Douglas Gray) из Университета Юты в США.

Главными убийцами в истории человечества всегда были голод и болезни. Но у жителя современной развитой страны практически нет шансов умереть от голода (скорее уж от заболеваний, вызванных ожирением). Страшные эпидемии тоже отступили под натиском медицины. Разумеется, свою скорбную жатву продолжают собирать сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания, но и они лечатся всё успешнее.

В такой ситуации на первый план выходит насилие, которое человек совершает над другими людьми… и над самим собой. Что же толкает людей на суицид?

В научной среде вечный вопрос "среда или наследственность" обычно решается с помощью близнецов.

Рассмотрим, например, гипотетическую пару близнецов "Саша + Паша". Мальчики родились одновременно и в одной и той же семье. Поэтому внешние условия для них одинаковы настолько, насколько это вообще возможно для социализированного человека, а не лабораторной крысы.

Если Саша и Паша – однояйцевые близнецы, то у них ещё и одинаковая ДНК, они фактически представляют собой природных клонов друг друга. А вот если они разнояйцевые, то гены у них совпадают не в большей степени, чем у обычных братьев. Однако условия среды и в этом случае максимально похожи.

Получается, что, сравнивая однояйцевые и разнояйцевые пары близнецов, мы можем выяснить влияние генов на тот или иной признак, будь то математические способности или склонность к суициду. Для этого нужно подсчитать, насколько часто в парах близнецов тот или иной "подозреваемый" ген наличествует у обоих братьев/сестёр. Если в однояйцевых парах такое совпадение случается существенно чаще, чем в разнояйцевых, значит, на изучаемый признак гены влияют существенно.

Близнецовый метод является "золотым стандартом" в решении вопроса, какое влияние на ту или иную черту человека оказывает наследственность. Проводились такие исследования и для склонности к суициду.

"Предыдущие исследования семей и близнецов показали нам, что существует значительный генетический риск, связанный с самоубийством, – говорит Грей. – Первый шаг – найти гены, которые повышают риск [суицида]. Идентификация конкретных генов может привести к новым методам лечения тех, кто страдает [от склонности к суициду]".

Авторы исследовали ДНК более чем 1300 самоубийц. Генетическую информацию они соединили с медицинскими и генеалогическими данными, касающимися восьми миллионов человек. В том числе в их распоряжении были записи о причинах смерти в штате Юта, США, начиная с 1904 года, и другие сведения. Семейные древа недавних самоубийц вычерчивались на 7–9 поколений в прошлое.

Это позволило исследователям выделить 43 генеалогических древа, в которых "традиционно" сохранялся повышенный риск суицида. В сущности, авторы применили второй после близнецового стандартный метод исследования того, насколько на нашу жизнь влияют гены. Разумеется, на долю каждого человека выпадают свои испытания, но если в одном и том же семейном древе люди разных поколений и судеб упорно сводят счёты с жизнью, вероятно, дело всё-таки в наследственности.

В итоге учёные отыскали конкретные изменения в четырёх генах (SP110, AGBL2, SUCLA2 и APH1B), которые достоверно повышают риск суицида. Ещё 207 генов оказались "под подозрением". Восемнадцать из них в предыдущих исследованиях также были ассоциированы учёными с риском самоубийства.

Интересно также, что 15 из этих 207 генов ассоциируются с хроническими воспалительными заболеваниями. Специалисты давно подозревают, что воспалительные процессы оказывают влияние на психическое здоровье.

Разумеется, нынешнее исследование – это лишь первый шаг. Учёным предстоит понять, как именно работают выявленные гены и что можно сделать для того, чтобы помочь их носителям справиться с желанием покончить с собой.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как определить склонность к суициду по анализу крови и визуализации работы мозга, а также о том, что риск страшного исхода повышает плохой сон.