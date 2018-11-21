ФСК ЕЭС построит еще один центр питания Краснодара – подстанцию "Новая"

В ходе церемонии открытия подстанции "Восточная промзона" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев и председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров подписали соглашение о строительстве еще одного питающего центра Краснодара — 220-киловольтной подстанции "Новая". Необходимость ее возведения обусловлена прогнозируемым ростом энергопотребления в регионе, почти в два раза превышающим среднероссийские темпы, активным строительством новых жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры в западных районах части города.

Построенная 220-киловольтная подстанция "Восточная промзона" мощностью 560 мегавольтампер повысит надежность электроснабжения города с населением с населением более миллиона человека и обеспечит необходимой мощностью будущие предприятия одноименного индустриального парка вблизи Краснодара. Проект предусматривает возможность расширения в соответствии с планами социально-экономического развития региона.

Современный энергообъект расположен на 5 гектарах Карасунского округа Краснодара. Строительство подстанции началось в 2016 году в рамках соглашения между администрацией Краснодарского края и ФСК ЕЭС. Инвестиции в нее составили 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

На подстанции "Восточная промзона" почти все оборудование российского производства, включая автотрансформаторы, элегазовые выключатели, шкафы с микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Объект оснащен современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

При присоединении подстанции к объединённой энергосистеме Юга России была разрезана существующая линия 220 киловольт "Краснодарская ТЭЦ – Витаминкомбинат". Были образованы две новые высоковольтные линии электропередачи "Краснодарская ТЭЦ — Восточная промзона" протяженностью 4,6 километра и "Восточная промзона – Витаминкомбинат" длиной 19,6 километра.

Также на подстанции "Восточная промзона" для технологического присоединения оборудованы 36 ячеек 10 киловольт и 8 ячеек 110 киловольт.