Из-за пожара в подвале в центре Москвы эвакуируют 25-этажку

Многоэтажный жилой дом в центре Москвы эвакуируют из-за пожара в подвале. Как сообщает "Интерфаксу", из дома 22 по улице Зоологическая выведены около 30 жильцов, эвакуация продолжается. Из подвала идет черный дым. На месте работают пожарные.