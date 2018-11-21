Новые лазерные автомобили для Росгвардии будут помогать в борьбе с терроризмом

Автомобили звукового и светового подавления – это нелетальное оружие, которое будет использоваться только в контртеррористических операциях. Об этом агентству ТАСС рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он также уточнил, что тендер на покупку этих машин находится в открытом доступе, и каждый может с ним ознакомиться на портале госзакупок.

Ранее прокомментировать покупку этих автомобилей попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако он посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, Росгвардия покупает два автомобиля, оснащенных нелетальным звуковым и световым оружием. Стоимость контракта составляет 65 миллионов рублей.