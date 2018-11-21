Клуб "Валдай" в Куала-Лумпуре: эксперты оценили роль Азии в меняющемся мире
В столице Малайзии Куала-Лумпуре открылась азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай". Она продлится два дня, а главной темой стала растущая роль Азии в мировой экономике и политике. В дискуссиях принимают участие более 40 экспертов из 12 стран. Основной акцент сделан на вопросах безопасности в военно-политической и экономической сферах.
XXI век может стать веком Азии. Это экспертное мнение с каждым годом все больше подтверждается событиями в мире. Эксперты клуба "Валдай" собрались в Куала-Лумпуре, чтобы обсудить, какой будет меняющаяся Азия в меняющемся мире.
"С одной стороны, в этом регионе очень хорошо: мирно (сравнительно), вроде бы нет особо острых противоречий. С другой стороны, мы понимаем, как ни банально это звучит, — зло существует. Есть какие-то дурные настроения. И от того, какая здесь сложится конфигурация, во многом будет определяться конфигурация развития всего мира", — подчеркивает председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Малайзия за короткий период смогла превратиться из аграрной страны в динамично развивающееся государство, и во многом поэтому ее выбрали в качестве площадки для девятой азиатской конференции клуба.
Азиатский "Валдай" с каждым годом становится все более представительным. Сейчас это наиболее заметная российская структура, работающая в регионе. 12 государств, более четырех десятков участников, почти тридцать экспертов. Обсуждают сотрудничество и безопасность в широком смысле — как в военных вопросах, так и в экономических.
"Я считаю, что России нужно, чтобы ее виды на будущее были поняты в Азии. И эта конференция дает такую возможность. И в то же время азиатским странам нужно обсудить между собой будущее безопасности и сотрудничества в азиатских странах", — говорит координатор Национального консультативного совета по обороне Индии Пунди Шринивасан Рагхаван.
Конференция проходит спустя всего неделю после трех крупных региональных форумов — АСЕАН и Восточноазиатского саммита в Сингапуре, а также АТЭС в Папуа-Новой Гвинее. По словам участников дискуссии в Малайзии, единого впечатления об этих форумах пока нет. Но есть мнение, что формат АТЭС, как политический инструмент, уже умирает, а центр тяжести перемещается на восточноазиатские форматы, связанные с АСЕАН, например, на региональный форум по безопасности.
"Эта структура интересна тем, что в ней присутствуют 27 стран, и она выходит далеко за пределы Юго-Восточной Азии. Там есть Индия, которой в АТЭС не было и нет, и там есть основные диалоговые партнеры АСЕАН, такие как США, Япония, Южная Корея. И наряду с Южной Кореей есть и Северная Корея", — отмечает директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский.
Все эти многосторонние форматы Азиатско-Тихоокеанского региона складывались долгие годы. Но сегодня все чаще обсуждается новая концепция — Индо-Тихоокеанского региона. Такая модель предполагает уже не общую работу на равных, а появление узких альянсов. Какая из этих концепций позволит работать действительно сообща, эксперты клуба "Валдай" обсудят 22 ноября.
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