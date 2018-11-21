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Удивительный микромир бактерий и вирусов 17 минут назад

Новости Наука

21 ноября 201816:47 Юлия Воробьёва

Новая модель подскажет, какие вирусы животных несут потенциальную угрозу для людей

Многие вирусы, циркулирующие в организме животных, несут потенциальную угрозу для человека. Новая модель позволит выявить такие патогены.
Иллюстрация Global Look Press.

Исследователи из Университета Джорджии разработали модель, которая поможет спрогнозировать, какие из множества вирусов, переносимых животными, могут передаваться человеку и распространяться среди людей. Такие инфекции называются зоонозными.

Напомним, что специалисты, изучающие различные вирусные заболевания, регулярно проводят масштабные "переписи" патогенов и открывают новые виды и штаммы. При этом животные, как известно, являются переносчиками невероятного количества вирусов, часть из которых ещё не изучена, а другая часть уже очень хорошо и печально известна медикам (например, птичий и свиной грипп, вирусы Эбола и Зика).

К сожалению, во многих случаях медицина переходит в наступление только тогда, когда вирус начинает распространяться среди людей. Новая же модель была создана, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить пандемии и получить представление о новых потенциальных угрозах, до того как начнут гибнуть люди.

Ведущий автор работы профессор Джон Дрейк (John Drake) отмечает, что в ходе изучения вирусов, циркулирующих в организме животных и потенциально способных инфицировать человека, важно понять, как патоген взаимодействует со своим хозяином, а также с окружающей средой, условия которой могут влиять на многие процессы.

Чтобы изучить такие взаимодействия, учёные для начала составили самый полный на сегодняшний день список уже известных зоонозных вирусов, а также их биологических характеристик. В список вошли 224 вируса.

Затем исследователи определили специфические черты, которые характерны для большинства патогенов. Среди таких признаков была, к примеру, способность заражать нечеловекообразных приматов, отсутствие липидной оболочки, наличие вируса в печени человека, центральной нервной системе или дыхательных путях.

Как пояснили авторы работы, подобные характеристики свидетельствуют о способности вируса выживать в различных средах и эволюционировать.

В результате анализ показал, что из изученного списка 84% вирусов могут передаваться между людьми. Таким образом исследователи доказали точность своей методики.

На следующем этапе они подробнее изучили вирусы, которые ещё не были уличены в инфицировании людей, и оценили вероятность того, что это произойдёт. Иными словами, они искали "потенциально зоонозные" патогены, которые обладают чертами, обеспечивающими выживаемость и распространение в организме человека.

Такой анализ выявил 47 вирусов, которые с высокой вероятностью способны инфицировать людей. Среди них наибольшую опасность представляют семь видов, в том числе вирусы HTLV-3 и HTLV-4 (относятся к Т-лимфотропным вирусам), вирусная инфекция Хендра, патоген SFV и кардиовирус А.

Авторы работы отмечают, что рассматривали патогены на уровне отдельных видов. То есть их модель не включает информацию о подтипах вирусов, которых, как известно, также существует великое множество.

В будущих работах такого рода следует изучить "вирусную трансмиссию" в более мелком масштабе, чтобы учесть все потенциальные угрозы, считают учёные.

Тем не менее, по их мнению, созданная модель пригодится многим командам медиков, которые преследуют одну и ту же цель – снизить риск появления новых вирусных эпидемий. В частности, такой инструмент поможет системам здравоохранения осуществлять более эффективный эпидемиологический надзор, разрабатывать меры профилактики и, в случаях заражения отдельных людей, предотвращать дальнейшее распространение инфекции.

Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале PLOS One.

Ранее, напомним, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, можно ли заразиться гриппом от кошек и собак. К слову, против собачьего гриппа специалисты уже разработали вакцины. А для защиты людей от птичьего гриппа эксперты предлагают вести наблюдения за перелётными птицами.

Кроме того, опасность представляют и летучие мыши: они переносят опасный коронавирус, могут вызывать распространение атипичной пневмонии и лихорадки Эбола.

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