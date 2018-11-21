Под Новосибирском после капремонта обрушилась стена школы

В средней общеобразовательной школе в Новосибирской области обрушилась стена.

ЧП произошло в селе Чаинка Купинского района. Рухнула стена на первом и втором этаже. Общая площадь обрушения составила 120 квадратных метров.

Крыло, в котором произошло обрушение, не эксплуатировалось, детей в здании не было. Учебные занятия не проводились из-за капитального ремонта. В момент обрушения там меняли деревянные окна на пластиковые.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону, в результате инцидента никто не пострадал. Областные власти взяли ситуацию на особый контроль. Всего в школе 56 учеников и 30 человек персонала. Занятия 22 ноября проводится не будут.

В сентябре обрушилась школа в иркутском поселке Уян. Эта часть здания была признана аварийной еще в декабре 2009 года и с тех пор не использовалась. Пострадавший не было.