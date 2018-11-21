В Центральном парке Ставрополя произошла перестрелка. Видео

Минувшей ночью, 21 ноября, в Центральном парке Ставрополя 47-летний местный житель устроил перестрелку с полицейскими.

За несколько минут до огневого противостояния с сотрудниками правоохранительных органов, нарушитель повздорил с охранником парка и угрожал ему ружьем. Затем мужчина бесцельно стрелял по зданию местного отделения МВД, после чего убежал в парк.

Сдаваться прибывшим на вызов полицейским нарушитель отказался и открыл по ним огонь, сделав около двух десятков выстрелов.

Ответным огнем полицейские ранили агрессивного мужчину в бедро, задержали и отправили в местную больницу. В результате инцидента больше никто не пострадал.

Сегодня с утра на входе в Центральный парк появилось объявление о том, что территория отдыха работает теперь с 10 утра до 23 вечера, ранее он был открыт круглосуточно.