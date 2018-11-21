Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку

В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания.

Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.

В тот день пострадавшая по имени Оксана вместе с подругой вызвала такси, которое приехало не сразу – водитель по имени Сергей Фомин не сразу нашел нужный адрес, а потом долго разворачивался.

На замечание девушки 47-летний мужчина заявил, что он их никуда не повезет, потребовал отменить заказ и выйти из автомобиля. После отказа выволок обеих и принялся избивать ногами.

По словам Оксаны, рассвирепевший водитель повалил ее на землю и прыгал по ногам, в результате чего она получила перелом.

Отмечается, что пострадавшая, которая запомнила имя и фамилию обидчика, обратилась за помощью в полицию. Сообщается, что Фомин зарегистрирован в Борисоглебском районе Воронежской области и подрабатывает в Москве извозом.