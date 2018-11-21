В деле Хашогги Трамп расставил приоритеты

Это даже не двойные стандарты. Это просто бизнес и ничего личного. Хотя именно личностное поведение определяет во многом всю ту политическую палитру, которая раскрашивает отношения Вашингтона с нефтедобывающими странами Ближнего Востока.

От Дональда Трампа долго ждали реакции на события, связанные с гибелью журналиста Джамаля Хашогги. Он анонсировал реакцию, явно подогревая интерес к своему заявлению, а параллельно оказывая давление на Саудовскую Аравию.

Все ждали как минимум традиционного “пакета санкций”. Ну или высылки пары дипломатов на худой конец. Но нет. Заявление президента США даже не сразу восприняли всерьёз, настолько нелепо прозвучал голос главы Белого дома.

“Мог знать о трагических событиях, а мог и не знать”, — сделал вывод Трамп, говоря о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Салмане.

Для ЦРУ, подготовившего обстоятельный доклад главе государства, слова Трампа прозвучали как пощёчина. То есть главное разведывательное подразделение сообщило президенту такие детали, основываясь на которых он смог сделать лишь такой нелепый вывод.

Оценка, данная Трампом могла бы быть оправдана в первые часы после трагедии, как одно из предположений. Сейчас же это выглядит как неудачная уступка, в которой даже не было никакой необходимости.

Складывается впечатление, что в Вашингтоне попросту бояться утратить влияние в регионе. Хотя вероятнее всего, это влияние уже совсем не такое, каким его себе представляют в США.

Цинизма в оценке ситуации вокруг расследования дела Хашогги добавило ещё одно обстоятельство, а именно сообщение в twitter которое Трамп посчитал уместным опубликовать именно сегодня. А может он как раз хотел, чтобы эти два посыла Эр-Рияду прозвучали вместе.

“Цены на нефть падают. Прекрасно! Это как большое сокращение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! … Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим еще!” — написал он.

Нужно обладать особым складом характера, чтобы направить в адрес одной страны два таких сигнала за одни сутки.

Если уж идти до конца, то Трамп должен был поблагодарить и Россию за снижение нефтяных цен. Ведь эксперты нефтяного рынка прямо связывают корректировку цен на бочку нефти с договорённостями Москвы и Эр-Рияда в вопросе недопущения избыточного роста стоимости барреля.

У Трампа своя логика. Неделю назад он написал в twitter: “надеюсь Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти, а то цены сейчас выше желаемых”. Тогда же намекал, что скоро выступит с заявление по Хашогги.

И вот — пожалуйста, цены опустились, Эр-Рияду — “спасибо”, а погибший журналист… к сожалению погиб.

Так что военные контракты на 100 миллиардов долларов и товарооборот в 400 миллиардов — это не то, чем надо рисковать ради того, чтобы кто-то услышал слова осуждения со стороны президента США в адрес ключевого партнёра на Ближнем Востоке.

Именно поэтому, торговля с другими странами должна быть выгодна в первую очередь для США, санкции в отношении других стран должны быть выгодны для США и правда, какой бы она ни была, имеет право на существование только, если она выгодна США, а иначе это не стоит и обсуждать.