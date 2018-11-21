Президент Сербии: Белград не будет отвечать таможенной войной Приштине

Власти Сербии не будут отвечать таможенной войной косовско-албанскому руководству. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в среду после решения Косова ввести таможенные пошлины в размере 100% стоимости на всю сербскую продукцию.

После начала таможенной войны со стороны Косова Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференцию Вучич сказал, что речь идет о фактическом запрете на торговлю в 21 веке, что является "неразумным решением и нецивилизованным поступком". Но Сербия никакими контрмерами отвечать не будет, так как хочет остаться надежным партнером в регионе и Европе.

"Не будем останавливать грузовики, но хотим показать разницу между ответственным и безответственным поведением", — заявил Александр Вучич, добавив, что обратится с официальным письмом в структуры ЕС. По его словам, последствия такого поступка абсолютно непредсказуемы и в любой момент могут привести к полной катастрофе.

В комментарии национальному телевидению "Эр-тэ-эс" он заявил, что видит несколько целей, которые преследуют албанцы. Это может быть давление на Белград с целью признания косовской независимости, этническая чистка сербов на территории Косова и Метохии, давление на международные органы с целью смягчения визового режима и дестабилизация региона.

Косовско-албанские структуры в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Албанские сепаратисты были поддержаны блоком НАТО, который в 1999 году провел массированные бомбардировки Югославии.