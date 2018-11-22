Пожар в США: власти боялись предупреждать людей из-за страха паники и пробок

Недавний пожар в Калифорнии стал самым крупным по числу жертв в истории этого американского штата. По информации газеты New York Times, большинство жителей американского округа Бьютт не были вовремя оповещены о начале пожара, так как власти не хотели вызвать панику населения.

Сотрудники газеты побеседовали с эвакуированными жителями города Парадайс, находившегося в эпицентре пожара. Выяснилось, что ночью 8 ноября, когда пожар начался, люди узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали им в дверь, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону.

В данном случае решение об оповещении населения принимал офис окружного шерифа. Он воспользовался устаревшей системой предупреждения о пожаре, которая сработает, если человек подписался на нее (в городе таких людей практически не было).

Шериф мог воспользоваться и новой системой оповещения, которая предупреждает одновременно всех владельцев сотовых телефонов. Однако этот вариант властям не подошел; они посчитали, что он поднимет панику и спровоцирует транспортный коллапс на главной автодороге из города.

Число жертв пожара в Калифорнии составляет 84 человека, из которых 81 погиб в округе Бьютт. Уничтожено более 18 тысяч строений, включая свыше 13,5 тысячи жилых домов, сообщает ТАСС.