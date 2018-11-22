Личные данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе

Личные данные ряда пользователей интернет-сайта американской компании Amazon оказались в открытом доступе из-за технической ошибки.

Amazon — крупнейшая в мире корпорация (основана в 1994 году), продающая товары и услуги через интернет.

Сначала она через почту предупредила своих пользователей о происшествии, заявив, что ЧП произошло не по их, пользователей, вине, и тем не нужно менять свои пароли или предпринимать какие-либо другие действия.

В компании впоследствии сообщили, что данная проблема решена. Там не уточнили число людей, личная информация которых оказалась раскрыта, однако подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке, передает ТАСС.