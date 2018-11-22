США призывают передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене

США предлагают передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, порт должен быть передан нейтральной стороне, чтобы быстрее бороться с гуманитарным кризисом, пресечь незаконную торговлю оружием и финансирование боевиков-хуситов.

Ранее информационные агентства сообщали, что в начале декабря в Швеции должны были пройти мирные переговоры между признанным ООН йеменским правительством и повстанцами-хуситами. Предыдущий раунд переговоров, который должен был пройти в сентябре в Швейцарии, окончился неудачей.

Война в стране продолжается с 2014 года. Правительственные войска (их поддерживает Саудовская Аравия с другими странами арабской коалиции) противостоят повстанцам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран.

Бои за Ходейду в последние недели резко обострились. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта грозит голодом миллионам жителей страны (по оценкам ООН, это 12-13 млн человек), передает РИА Новости.

С начала конфликта от голода и болезней погибли около 85 тысяч детей в возрасте до пяти лет.