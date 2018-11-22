Дмитрий Свищев: у женской сборной России по керлингу большое будущее

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал досрочный выход женской сборной России в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в эстонском Таллине. По его мнению, российскую команду ждет большое будущее.

"Думаю, у этой команды есть большое будущее. Я видел атмосферу, у них очень хороший и слаженный коллектив, добрая атмосфера – все на позитиве, все заряжены и мотивированы на победу", — приводит слова Свищева РИА Новости.

"То, что они уже сделали — это хорошо, но ни в коем случае расслабляться нельзя, ведь впереди основная часть турнира", — добавил глава Федерации керлинга России.

Напомним, что российские керлингисты 21 ноября досрочно обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы. Решающие игры турнира состоятся 23 ноября.