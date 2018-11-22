Верный сын России, патриот Отечества: Минобороны о начальнике ГРУ

В Министерстве обороны сообщили, что генерал-полковник Игорь Валентинович Коробов - начальник главного управления Генштаба (ранее ГРУ) ВС РФ — скончался на 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни и выразили соболезнования родным и близким покойного.

"Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Игорь Коробов родился в Вязьме в 1956 году. В армии – с 1973 года, а непосредственно в военной разведке – с 1985 года.

Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Игорь Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун. В том же году Коробов отмечен высшей наградой – званием Героя России.

Военная разведка на слуху у всех под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление. Сейчас этот разведорган Минобороны официально называется так: Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Но уже накануне 5 ноября 2018 года, когда военные разведчики отмечали 100-летний юбилей создания службы, президент России предложил подумать о восстановлении старого названия – ГРУ, вернув тем самым слово "разведывательное", которое "непонятно, куда исчезло".

Владимир Путин подчеркнул, что военная разведка отличается высоким профессионализмом, смелостью и решительностью, а также отметил уникальные возможности разведчиков, в том числе и по проведению специальных операций.

Где и под какой вывеской находится штаб-квартира ГРУ, какие операции военной разведки рассекречены и какие экспонаты находятся в музее ГРУ – об этом вы узнаете из фильма Александра Лукьянова.