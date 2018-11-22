Власти Хабаровского края пересмотрят условия поддержки АПК

Правительство Хабаровского края намерено провести ревизию мер поддержки сельского хозяйства и сделать их более эффективными, заявил в четверг губернатор региона Сергей Фургал.

В ходе посещения частного хозяйства губернатор сказал, что в регионе существует более 30 видов поддержки таких хозяйств, однако не все дают ожидаемый эффект.

По его словам, если другие регионы Дальнего Востока увеличивают объемы сельскохозяйственного производства, то Хабаровский край потребность в овощах, например, закрывает только на треть; остальное завозится из других территорий.

Потребность региона в тепличных овощах составляет 20 тысяч тонн в год, в то время как сейчас в регионе выращивается около четырех тысяч тонн. За счет дополнительной поддержки краевые власти планируют увеличить площадь зимних теплиц в четыре раза, передает "Интерфакс".