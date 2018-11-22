Учения "Индра-2018": тестирование стрелкового оружия

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга. Занятия по огневой подготовке прошли в рамках двусторонних учений "Индра-2018", которые продлятся до 28 ноября.

Наши военнослужащие пробовали индийское вооружение — полуавтоматическую винтовку INSAS и израильскую винтовку.

Индийские мотострелки провели стрельбу из российских автоматов Калашникова, пулемётов и гранатомётов. Огонь велся по движущимся и статичным мишеням на дистанциях от 100 до 200 метров.

На индийском полигоне в маневрах участвуют 500 военнослужащих, сообщает телеканал "Россия 24".