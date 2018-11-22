Определен маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"
Определился маршрут поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в ряд европейских стран. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы национальных газотранспортных операторов.
С территории Турции топливо по предназначенной для Европы ветке пойдёт в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
В первые два государства на Балканах поставки, как ожидается, начнутся в 2020 году. В Венгрию и Словакию – в 2021 и 2022 гг. соответственно.
Эксперты отмечают, что, по сути, это маршрут того самого "Южного потока", который ЕС заморозил под давлением Вашингтона.
Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Чёрного моря из России в Турцию. Строительство морского участка уже завершено, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Знакомые и родственники о погибшем на взлетке
- Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю
- "Крымский мост": я буду на месте всегда
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Переводы с карты на карту налогами облагаться не будут
Самое читаемое
-
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Секс в метро обошелся влюбленным в 50 тысяч
- На похороны Осина все-таки пришли его бывшая жена и дочь
- Трансгендер-убийца собирается сменить пол за счет налогоплательщиков
- Мужчина, отмечавший с возлюбленным исцеление от рака, умер
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Вести.Экономика
-
Набиуллина в Госдуме представила ДКП на 3 года: учтены санкции и падение цены нефти
- 10 государств, кроме США и Великобритании, которые высасывают из других стран таланты
- Фондовые индексы США ушли в минус за 2018 год
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Цены на нефть падают более чем на 5%, Brent дешевле $64
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Детей после сотрясения мозга вредно держать "в тишине и покое"
- Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Не вдыхай: почему дезодоранты нужно использовать только по назначению
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
"Зайца" на полосе в Шереметьеве убило стойкой шасси
- Высоко-Петровскому монастырю в столице вернули первоначальный вид
- В Польше решают судьбу беглого строителя Алабяно-Балтийского тоннеля
- Дачная амнистия истекает: легализовать все дома не получится
- "Пикассо & Хохлова": в Пушкинском музее ждут небывалого наплыва посетителей
- ММОМА приглашает в "Метафизическую мастерскую" Шемякина
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения