Определен маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"

Определился маршрут поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в ряд европейских стран. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы национальных газотранспортных операторов.

С территории Турции топливо по предназначенной для Европы ветке пойдёт в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

В первые два государства на Балканах поставки, как ожидается, начнутся в 2020 году. В Венгрию и Словакию – в 2021 и 2022 гг. соответственно.

Эксперты отмечают, что, по сути, это маршрут того самого "Южного потока", который ЕС заморозил под давлением Вашингтона.

Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Чёрного моря из России в Турцию. Строительство морского участка уже завершено, сообщает телеканал "Россия 24".