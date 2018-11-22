Японцы выяснили подробности махинаций главы Nissan-Renault

Глава альянса Nissan-Renault Карлос Гон отдавал прямые распоряжения своему помощнику фальсифицировать данные о выплатах.

Как сообщает японская газета Асахи, следователи обнаружили электронные письма, которые подтверждают этот факт. Карлос Гон и Грег Келли были арестованы в понедельник.

В прокуратуре Токио утверждают, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 миллиардов йен, но задекларировал для уплаты налогов сумму вдвое меньше. Сейчас оба фигуранта коррупционного скандала находятся под стражей; срок ареста им продлили ещё на десять суток, передает "Россия 24".