В Донбасс отправлена колонна гуманитарной помощи

МЧС России отправило в Донбасс 83-ю колонну грузовиков с гуманитарной помощью. "КамАЗы" выехали из Донского спасательного центра в Ростовской области, они везут более четырёхсот тонн грузов. Это продукты для детей, медикаменты и медицинское имущество.

Перед пересечением границы с Украиной колонна разделится на две части. Одна направится в Донецк, другая — в Луганск.

МЧС отправляет автоколонны с гуманитарной помощью Донбассу с августа 2014 года. За это время жители региона получили более 77 тысяч тонн грузов, передает "Россия 24".