Аэродром Бельбек в Севастополе теперь может принимать все типы самолетов

В Севастополе завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны РФ, новая полоса позволит принимать все типы самолетов военного и гражданского назначения. Сегодня там приземлился самолет военно-транспортной авиации Ан-148.

Полосу сдали на месяц раньше запланированного срока. Построили пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Длина полосы — 3450 метров.