Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

Несколько десятилетий он вел двойную жизнь. В одной был добропорядочным семьянином и примерным милиционером, в другой – жестоким серийным убийцей. Маньяк держал в страхе Новосибирскую область много лет. Его жертвами стали 19 женщин. На поиски неуловимого преступника были брошены лучшие сыщики Сибири. Как искали новосибирского маньяка? Что стало главной уликой? И почему неприметный старшина превратился в чудовище? Смотрите 24-25 ноября на телеканале "Россия 24".