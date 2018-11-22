Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

Японский автомобильный концерн Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Об этом мировую общественность проинформировал японский телеканал NHK, сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что данный шаг был принят на заседании руководства концерна.

Ливанец-христианин Карлос Гон с марта 2011 по 2012 год заработал 12,5 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии. Одновременно его доход в качестве руководителя Renault во Франции составил 9 миллионов евро.

19 ноября 2018 года он добровольно явился в токийскую прокуратуру с повинной. Ранее Nissan Motor Co выявило многолетние занижения Ганом и директором компании Грегом Келли сведений о доходах, представляемых на фондовую биржу, завышении и сокрытии доходов руководства, а также использовании активов компании топ-менеджементом в личных целях.

Японская полиция нашла подтверждение этому в электронных письмах, которыми обменились Гон и Келли. Оба они были арестованы.

Прокуратура Токио обвинила 64-летнего Гона в том, что он в течение пяти лет получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 миллиардов йен, но задекларировал для уплаты налогов сумму вдвое меньше.