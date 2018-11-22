Стало известно, где похоронят генерала Коробова

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов будет похоронен на Троекуровском кладбище в пятницу, передает ТАСС.

На траурной церемонии генерала-полковника проводят в последний путь под воинский салют в сопровождении роты почетного караула.

Игорь Коробов скончался 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Он окончил с отличием летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца, после этого служил в истребительном авиационном полку. В 1985 окончил Военную академию Советской Армии, затем служил в Главном разведывательном управлении. После окончания Военной академии Генерального штаба продолжил службу на руководящих должностях в центральном органе военной разведки России. В январе 2016 года указом президента РФ назначен начальником Главного управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ – заместителем начальника Генштаба ВС РФ.