Тема:

Мозг человека и животных 40 минут назад

Новости Наука

22 ноября 201815:37 Евгения Ефимова

В глазах пациентов со смертельным заболеванием мозга обнаружены опасные прионы

Исследователи считают, что обследование глаз может помочь в диагностике прогрессирующих нейродегенеративных расстройств под названием прионные заболевания.
Фото Global Look Press.

Прионы, аномально свёрнутые инфекционные агенты, вызывают опасные для жизни заболевания. Медики привыкли находить их в мозге пациентов, но недавно учёные обнаружили прионы, ответственные за развитие спорадической болезни Крейтцфельдта-Якоба, в весьма неожиданном месте – в глазах пациентов, страдавших от этого недуга.

Исследователи предполагают, что обследование глаз может помочь выявить опасное заболевание на ранних стадиях.

Поясним, что прионы представляют особый класс инфекционных агентов, имеющих белковую природу. Они размножаются за счёт работы клеток, в которых располагаются. В этом отношении они очень похожи на вирусы, которым для существования и выживания также приходится заражать клетки хозяина.

Известно, что прионы – это аномально свёрнутые инфекционные агенты, которые изменяют строение молекул нормальных белков организма. Специалисты впервые открыли прионы в 1980-х годах. С тех пор исследователи обнаружили неправильно свёрнутые белки у млекопитающих, насекомых, червей, растений и грибов и выяснили, что не все прионы приносят вред своим хозяевам.

Прионы могли бы показаться безобидной ошибкой природы, если бы они не вызывали целый каскад разрушительных процессов, во время которых они "захватывают" здоровые белки поблизости и вызывают образование микроскопических полостей в тканях мозга. Всё это приводит к устойчивому и необратимому ухудшению состояния больного.

Самым распространённым прионным расстройством является болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Зачастую недуг приводит к слабоумию, потере памяти, нарушению двигательных функций, потере зрения и, в конечном итоге, смерти человека. Летальный исход наступает в 85% случаев при лёгкой форме, а в случае тяжёлой излечение и вовсе невозможно.

По мнению учёных, 90 процентов прионных заболеваний человека возникает самопроизвольно, и лишь 9-10 процентов – это результат генетики. Менее одного процента бооезней – следствие поедания останков заражённых животных.

Пожалуй, самым известным примером передачи инфекции от человека к человеку является болезнь куру. Недуг распространился среди одного из племён в Папуа — Новая Гвинея в результате ритуальной практики поедания мозгов умерших близких. Болезнь был искоренена в 1960-х годах, тогда представители племени перестали есть человеческое мясо.

Случаи передачи прионов через кровососущих насекомых достаточно редки, но длительные инкубационные периоды таких болезней (заболевание может скрываться в головном мозге в течение 30 лет, прежде чем нанесёт серьёзный ущерб) и высокая устойчивость к лечению вызывают серьёзную озабоченность специалистов.

Отмечается, что люди могут заразиться, если хирургические инструменты, которыми проводилась операция на мозге больного человека, будут недостаточно обработаны, а также при определённых видах трансплантации органов инфицированных доноров.

Одним из видов трансплантации, которую учёные подозревают в распространении болезни Крейтцфельдта-Якоба, является пересадка роговицы. Зная об этом, специалисты предположили, что глаз может являться для прионов "тихим омутом". И действительно, у многих людей с этой болезнью наблюдаются проблемы со зрением.

Авторы недавней работы сосредоточились на поиске прионов в глазах пациентов, используя особый метод тестирования под названием индуцированная вибрацией конверсия в режиме реального времени, или RT-QuIC (он стал золотым стандартом для обнаружения прионов в последние годы).

В отличие от других методов, RT-QuIC ищет неправильно свёрнутые прионы в тестовом образце, используя флуоресцентный краситель. Точность теста при диагностике болезни Крейтцфельдта-Якоба составляет более 90 процентов.

Специалисты протестировали образцы глазных тканей, пожертвованные 11 пациентами, умершими от болезни Крейтцфельдта-Якоба. Наибольшее содержание прионов наблюдалось в сетчатке (во всех 11 образцах).

Как пишут учёные, прионы были также рассеяны по всей роговице, хрусталику, склере и мышцам, которые помогают контролировать движение глаз.

В предыдущих исследованиях специалисты уже находили прионы в сетчатке и зрительных нервах пациентов, но недавний анализ впервые выявил белки в других частях глаза.

Специалисты пока не понимают, как прионы могут попадать в глаза. Возможно, они распространяются из инфицированного мозга в сетчатку через зрительный нерв.

Результаты исследования опубликованы в научном издании mBio. Они показывают, что офтальмологи должны быть особенно осторожными при работе с людьми, у которых может быть болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

По мнению ведущего автора исследования патологоанатома Кристины Сигурдссон (Christina Sigurdson) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, их работа в очередной раз показывает важность разработок, направленных на выращивание в лаборатории синтетических роговиц, которые можно использовать для трансплантации.

К слову, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о первой напечатанной на 3D-принтере роговице человеческого глаза и выращивании в лаборатории глазной ткани.

На сегодняшний день специалисты задокументировали только два случая возникновения болезни Крейтцфельдта-Якоба, вызванной трансплантацией роговицы. Между тем такая процедура становится всё более популярной, что, по мнению исследователей, увеличивает очень небольшой, но весьма реальный риск возникновения подобных инцидентов.

Как отмечают авторы работы, содержание прионов, которые они обнаружили в сетчатки пациентов, было столь же высоким, что и в мозгу. Такие наблюдения говорят о том, что специалисты могут изменить или создать новые неинвазивные диагностические тесты для болезни Крейтцфельдта-Якоба. Они будут нацелены на обследование глаз.

В настоящее время медики обычно диагностируют болезнь Крейтцфельдта-Якоба у живого человека, проверяя на прионы его спинномозговую жидкость. Это сложная и дорогостоящая процедура.

Сейчас Сигурдссон и её исследовательская группа уже работают над разработкой новых диагностических тестов для прионных заболеваний.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" также рассказывали о создании первого искусственного человеческого приона, которое в конечном итоге может помочь в разработке лечения той же болезни Крейтцфельдта-Якоба и других смертельных заболеваний, нарушающих работу мозга.

Ранее по теме

Сейчас

15:08

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

13:58

Великобритания и ЕС согласовали декларацию о отношениях после Brexit

12:48

МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

11:41

В Азовском море затонула баржа пшеницы

10:28

В Китае автомобиль врезался в толпу школьников

10:07

Ространснадзор: пилоты не виноваты в гибели человека на взлетке

01:25

Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал ускорить разработку "умных" боеприпасов

Путин призвал ускорить разработку "умных" боеприпасов

20 минут назад
Великобритания и ЕС согласовали декларацию о отношениях после Brexit

Великобритания и ЕС согласовали декларацию о отношениях после Brexit

2 часа назад
Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

50 минут назад
Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

1 час назад
Стало известно, где похоронят генерала Коробова

Стало известно, где похоронят генерала Коробова

39 минут назад
Мартиросян: брак с Васильевой разрушили ее подруги

Мартиросян: брак с Васильевой разрушили ее подруги

25 минут назад
Момент стрельбы по московскому трамваю попал на видео

Момент стрельбы по московскому трамваю попал на видео

1 час назад
10 стран, сильно уставших от туристов

10 стран, сильно уставших от туристов

1 час назад
Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Задержанный рэпер Хаски отказался от медосвидетельствования

Задержанный рэпер Хаски отказался от медосвидетельствования

5 часов назад
Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

2 часа назад
Правила оплаты отопления могут изменить

Правила оплаты отопления могут изменить

2 часа назад
В России научились делать пипифакс: дешевая туалетная бумага получила знак качества

В России научились делать пипифакс: дешевая туалетная бумага получила знак качества

7 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28
Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

28 минут назад
Москвич выстрелил в голову охраннику фастфуда из-за отнятой бутылки виски

Москвич выстрелил в голову охраннику фастфуда из-за отнятой бутылки виски

38 минут назад
Звездный гардероб: как правильно носить бархат

Звездный гардероб: как правильно носить бархат

40 минут назад
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

54 минуты назад
В США посадили мужчину, который дважды сбегал со свидания, не оплачивая счет

В США посадили мужчину, который дважды сбегал со свидания, не оплачивая счет

1 час назад
Вино довело до вины: Metro ответит за незаконную рекламу

Вино довело до вины: Metro ответит за незаконную рекламу

2 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

2 часа назад
МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

3 часа назад
Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

3 часа назад
Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

3 часа назад
Новый Kia Soul отправят на бездорожье

Новый Kia Soul отправят на бездорожье

3 часа назад
Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

3 часа назад
Акция против повышения цен на горючее в Бельгии вылилась в беспорядки

Акция против повышения цен на горючее в Бельгии вылилась в беспорядки

3 часа назад
Аэродром Бельбек в Севастополе теперь может принимать все типы самолетов

Аэродром Бельбек в Севастополе теперь может принимать все типы самолетов

4 часа назад
И.о. главврача калининградского роддома отпустили под домашний арест

И.о. главврача калининградского роддома отпустили под домашний арест

4 часа назад
Роскомнадзор победил зацеперов в Рунете

Роскомнадзор победил зацеперов в Рунете

4 часа назад
На дно Азовского моря "посеялось" более трех тысяч тонн пшеницы

На дно Азовского моря "посеялось" более трех тысяч тонн пшеницы

4 часа назад
Новый японский "бабушкофон" начали продавать в России

Новый японский "бабушкофон" начали продавать в России

4 часа назад
"Наутро посмотрела — шевелятся": в Калининградской области в водопроводной воде обнаружили червей

"Наутро посмотрела — шевелятся": в Калининградской области в водопроводной воде обнаружили червей

4 часа назад
Что произойдет, если слишком много прокрастинировать? Отвечают ученые

Что произойдет, если слишком много прокрастинировать? Отвечают ученые

4 часа назад
Германия готова принять христианку, которой угрожают расправой в Пакистане

Германия готова принять христианку, которой угрожают расправой в Пакистане

4 часа назад
Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео

Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео

4 часа назад
Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

4 часа назад
Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

5 часов назад
Ространснадзор: пилоты не виноваты в гибели человека на взлетке

Ространснадзор: пилоты не виноваты в гибели человека на взлетке

5 часов назад
Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

6 часов назад
В Москве снесли Ховринскую больницу

В Москве снесли Ховринскую больницу

6 часов назад
Вести.net: китайские алгоритмы распознавания лиц обошли американские

Вести.net: китайские алгоритмы распознавания лиц обошли американские

6 часов назад
В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

6 часов назад
Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

20.11.2018 21:28
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24