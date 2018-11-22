На ВДНХ возводят "Город зимы"

В столичных парках сегодня официально стартует зимний сезон. В "Сокольниках", "Эрмитаже" и "Филях" гостей ждут концерты и мастер-классы по фигурному катанию. Один из главных катков страны открывается в Парке Горького — там для москвичей построили "Фабрику счастливых людей". А на ВДНХ сейчас возводят настоящий "Город зимы".

В этому году на ВДНХ будет не один, а два катка: впервые в истории выставки лёд заливают на площади вокруг ракеты, установленной у павильона "Космос". Каток — словно затянутое льдом озеро в 9 тысяч квадратных метров. Рабочие достраивают временный постамент и теплые раздевалки. Официальное открытие через неделю, но морозильные установки уже вовсю работают. Лед заливают слой за слоем. Готовность 95 процентов. Осталось только отполировать до блеска.

"Кататься уже можно совершенно спокойно. Больше того, мы это уже делали. И не для пробы, а просто потому, что нам это нравится", — говорит Евгений Комаров, генеральный директор компании-подрядчика.

От идеи одного большого катка отказались из-за того, что фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба нардов" на ремонте. Зато у каждого льда будет своя аудитория. Ракета — для молодежи, здесь будут проводить дискотеки, играть модные диджеи. А каток "Цветник" — название от цветочного партера, вокруг которого залили лед — для семей с детьми. Здесь же можно будет поиграть в кёрлинг и юкигассен — это японские снежки.

"На площадке будут препятствия, за которые можно прятаться, будут специальные снежколепы, чтобы лепить снежки, будет анимация. В день открытия можно будет сразиться под флагом какой-то страны мира", — рассказывает Юлия Давыдова, представитель дирекции ВДНХ.

В день открытия 30 ноября запланировано много интересного: перед гостями выступит австралийский театр Strange Fruit. Разные шоу артисты покажут на каждом катке. Парк будет украшен новогодними декорациями, а завершится праздник ярким салютом и танцами на льду.