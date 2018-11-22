"Ак Барс" на выезде перебросал "Магнитку"

В Магнитогорске матчем "Металлург" – "Ак Барс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась минимальной победой действующего обладателя Кубка Гагарина со счетом 3:2.

Казанцы уже в первые 15 минут повели в две шайбы, когда отличились Артем Михеев и Иржи Секач. Однако до завершения первого периода хозяева льда усилиями Сергея Мозякина отквитали одну шайбу, а во втором Николай Кулемин сделал счет ничейным. Впрочем, за девять минут до финальной сирены нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов вырвал-таки для своей команды выездную победу.

Благодаря успеху в Магнитогорске подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 45 очков и занимают третью строчку в Восточной конференции. Они на четыре балла опережают "Металлург", который располагается следом за казанцами.

Помимо встречи в Магнитогорске в КХЛ состоялись еще два поединка: в Челябинске "Трактор" одержал победу над "Нефтехимиком" (3:2), а в Екатеринбурге местный "Автомобилист" потерпел поражение от нижегородского "Торпедо" (1:3).