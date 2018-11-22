Ники Минаж подарила более 500 индеек жителям района, в котором выросла

Популярная американская рэперша Ники Минаж подарила жителям нью-йоркского района Куинс, где выросла звезда, более 500 индеек в честь Дня благодарения. Сотни местных жителей пришли на встречу с певицей, сообщает People.

"Кто сказал, что рэперы не отдают дань уважения своему району?", — написал в "Твиттере" один из полицейских, с которым Минаж сфотографировалась во время визита в Куинс.

I think the Commanding Officer was negotiating to become Nicki minaj's new manager. Im pulling for you Inspector. #nikiminajturkeygiveaway pic.twitter.com/9ZDNLRvbVp — NYPD 113th Precinct (@NYPD113Pct) 22 ноября 2018 г.

Артистка не отказывала в совместных фотографиях и автографах никому, даже, на первый взгляд, чуждым ее образу жизни стражам порядка.