С музыкой в сердце: в столице прошел фестиваль поющих врачей

В столице состоялся II Всероссийский хоровой фестиваль медицинских вузов "С музыкой в сердце". В этом году его участниками стали 11 коллективов из восьми высших медицинских школ России.

"Уже во второй раз мы проводим наш фестиваль. Мы глубоко убеждены, что врач должен уметь петь, потому что он должен быть оптимистом и должен любить людей. Я хорошо знаю, что нет большей сплачивающей силы, чем хор", — приветствовал участников проректор по учебной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Андрей Коробко.

На протяжении двух дней студенты из медицинских вузов России состязались друг с другом в рамках конкурсной программы. Кроме того, участники выступали перед юными пациентами и их родителями в структурных подразделениях вуза-организатора. На концертах был настоящий аншлаг. А 18 ноября в Центральном доме работников искусств состоялся гала-концерт, где сюрпризом для зрителей стало выступление сводных хоров.

"Врач, который имеет музыкальное образование, располагает гораздо большими возможностями для помощи своим пациентам. Я надеюсь, что все будущие врачи, присутствующие здесь, будут нести музыку в амбулаторно-поликлинические и стационарные учреждения", — отметила декан педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Лидия Ивановна Ильенко.

Главную награду фестиваля — символ "Изумрудное сердце" — получил хор Приволжского исследовательского медицинского университета Arslonga.