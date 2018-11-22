Рэпер Хаски арестован на 12 суток

Рэп-исполнителя Хаски отправили под арест на 12 суток. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве: он забрался на крышу чужого автомобиля и помял ее. Подсудимый свою вину не признал, пишет агентство "Интерфакс".

По данным следствия, музыканта не пустили выступать в краснодарском клубе "Арена Холл". Однако Хаски концерт решил не отменять и провел его на крыше машины. Хозяйка автомобиля написала заявление в полицию.