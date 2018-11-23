Третьяковская галерея представила выставку картин в Токио

Экспозиция под названием "Романтичная Россия" открылась в японской столице в четверг. В комплексе "Бункамура" все желающие смогут посмотреть работы отечественных художников 19-го и начала 20-го веков. В том числе, полотна Ивана Крамского "Неизвестная" и "Лунная ночь", а также Ивана Шишкина "Полдень в окрестностях Москвы" и "Дождь в дубовом лесу".

По словам руководителя Третьяковки Зельфиры Трегуловой, картины должны передать восприятие мира и природы, а также чувства и эмоции, которыми пронизано русское искусство, сообщает телеканал "Россия 24".