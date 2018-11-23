Колыма тонет в снегу

Лавинная опасность продолжает действовать в Магаданской области. Регион заливает снегом. За двое суток там выпала месячная норма осадков. Метели, снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду на Колыму принес циклон из Охотского моря.

Движение транспорта на дорогах затруднено, сообщает телеканал "Россия 24". Коммунальные службы с таким объемом снега не справляются. Улучшения погоды синоптики не прогнозируют.