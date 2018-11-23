Фанаты "Боки Хуниорс" раскачали стадион накануне дерби с "Ривер Плейт"

В Аргентине готовятся к главному футбольному противостоянию страны – битве "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта" в финале Кубка Либертадорес. Накануне ответного поединка 50 тысяч фанатов "Боки" посетили открытую тренировку своей команды, на которой собственной поддержкой в прямом смысле раскачали стадион.

"Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, la Copa Libertadores, de la Boca no se va...", el hit de los hinchas de #Boca, que llenaron la Bombonera para el entrenamiento abierto. pic.twitter.com/oPgeNPi71t — Diario Olé (@DiarioOle) 22 ноября 2018 г.

Болельщики "желто-синих" заполнили арену "Бомбонера" и выдали столь шумную и активную поддержку, что в комментаторской кабине содрогались столы и мониторы, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Diario Ole.

IM-PRE-SIO-NAN-TE 😯😯

La Bombonera latió como pocas veces en el entrenamiento de #Boca abierto a la gente. pic.twitter.com/KLBSDtd8Bt — Diario Olé (@DiarioOle) 22 ноября 2018 г.

Примечательно, что на стадион попали не все желающие — руководству "Боки" даже пришлось извиняться за это, но в клубе признались, что на трибунах просто не осталось свободных мест. Президент "Боки Хуониорс" Даниэль Анхелиси остался под впечатлением от произошедшего: "Наши болельщики никогда не перестанут нас удивлять".

Напомним, что первый поединок между командами завершился с ничейным счетом 2:2. Ответный поединок состоится на домашней арене "Ривера" 24 ноября.