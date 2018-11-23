В Пакистане совершено нападение на консульство Китая, есть погибшие

В Пакистане в ходе нападения неизвестных на консульство Китая погибли двое полицейских, еще один получил ранения.

СП произошло в крупнейшем пакистанском городе Карачи, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал Geo TV, трое нападавших устроили стрельбу и взорвали ручную гранату около здания дипмиссии​​​.

Сотрудники службы безопасности консульства вступили в перестрелку с нападавшими. На место инцидента прибыли экстренные службы.