Любовь зла: липчанин в магазине напал на бывшую жену с осколком бутылки и ножом

Несколькими ножевыми ранениями, одно из которых пришлось в шею, поплатилась 26-летняя жительница Липецка за расставание с 43-летним возлюбленным. Последний оказался настолько ревнив, что, заметив бывшую супругу с новым ухажером, учинил расправу прямо в магазине, под камерой наблюдения.

Инцидент произошел утром в минувший понедельник, 19 ноября, когда мужчина направлялся к дому экс-возлюбленной, планируя прояснить для себя, что же стало причиной расставания. Недалеко от подъезда его ждал неприятный сюрприз — девушка появилась с новым бойфрендом. Спустя несколько минут они зашли в продуктовый магазин, туда проследовал и оскорбленный Отелло.

С порога он припугнул неверную осколком бутылки, но за девушку вступился ее кавалер. Расправившись с ним, мужчина вытащил нож и на глазах продавщицы нанес несколько ударов наблюдавшей за схваткой бывшей пассии, один из которых, как отметили в СКР, пришелся в шею, после чего быстро покинул торговую точку.

Спустя несколько часов ревнивца задержали, причем на допросе он признался, что "желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд". Девушку экстренно госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ее бывшему возлюбленному, который уже был судим за применение насилия к представителю власти, грозит до 15 лет лишения свободы.