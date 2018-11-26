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26 ноября 201800:15

"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) составили "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2018". Первое место в рейтинге сохранила за собой Чечня, которая была лидером в прошлом году.

"Рейтинг трезвости" предоставляет власти и обществу объективную информацию об уровне потребления алкоголя и его последствиях. Данное исследование — это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов страны.

Рейтинг уникален тем, что он объединяет разрозненные статистические показатели различных ведомств в единую систему. Это позволяет непредвзято и максимально объективно оценить реальный вклад каждого региона в снижение общего уровня потребления алкоголя в стране.

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев отмечает, что уже четвертый год подряд "Рейтинг трезвости регионов" является зарекомендовавшим себя независимым, экспертно-аналитическим исследованием того, что реально происходит в регионах нашей страны.

"Рейтинг соответствует духу открытости, прозрачности и объективности. Основной задачей нашей работы является мониторинг исполнения майского указа президента, — подчеркивает он. – Мы ожидаем что данный аналитический труд поможет регионам найти действенные меры и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата".

Заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" ГТК "Телеканал "Россия" Эдуард Петров рассказал, что журналисты побывали во многих регионах нашей страны — от Калининграда до Приморья. Репортеры своими глазами увидели, как местные правоохранительные органы борются с контрафактным алкоголем, а также с такими печально известными настойками как "Боярышник".

"Мы посмотрели, как рейтинг трезвости регионов отражает реальную обстановку в регионах России. Уникальность проекта в том, что корреспонденты программы "Вести. Дежурная часть" не только ориентируются на цифры, но и проверяют факты самостоятельно, проводя собственные расследования", — отметил Петров.

В целом рейтинг демонстрирует, что нынешний уровень эффективности антиалкогольной работы пока недостаточен. Алкоголь по-прежнему является одним из основных катализаторов социальных бед, смертности, преступности и сокращения продолжительности жизни.

"Рейтинг трезвости" – это научно-обоснованный, независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов. Они не только проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики, но также осмыслили нынешнюю ситуацию и выработали комплекс мер ее своевременной и научнообоснованной корректировки.

Во время исследования использовались материалы Росстата, Росалкогольрегулирования, министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, Центральной базы статистических данных, а также Единой межведомственной информационно–статистической системы (ЕМИСС).

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры:

- число умерших в результате отравления алкоголем;

- численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;

- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- объем всей проданной в регионе алкогольной продукции;

- число правонарушений, связанных с незаконным производством алкоголя;

- региональное антиалкогольное законодательство.

Рейтинги трезвости составлялись в 2015, 2016 и 2017 годах. Благодаря такому длительному мониторингу впервые стало возможным проследить четырехлетнюю динамику трезвости каждого региона системно и непредвзято. Данные исследований свидетельствуют, что антиалкогольная политика меняется и прогрессирует именно в тех регионах, руководство которых учитывает негативные результаты ежегодного мониторинга и корректирует региональное антиалкогольное законодательство.

По мнению авторов рейтинга, особого внимания заслуживают не только регионы-лидеры, но и те регионы, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют положительную динамику. Методы работы в этих регионах требуют изучения, популяризации и тиражирования, как примеры наиболее эффективных мер в области противодействия алкогольной угрозе. При этом самые пьющие регионы все же сохраняют свои позиции из года в год. Это свидетельствует о низкой эффективности антиалкогольной политики местных властей.

Некоторые регионы не проводят антиалкогольную политику, недостаточно заботятся о здоровье населения и ухудшают свое положение в рейтинге. Более того, в некоторых областях в минувшем году произошла либерализация антиалкогольного законодательства, отмечались вспышки отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1-е место) к самому проблемному (85-е место). Итак, тройка лидеров по сравнению с прошлым годом осталась неизменной – Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертое место — у Карачаево-Черкесии. На пятом месте Кабардино-Балкарская Республика, которая прибавила сразу пять пунктов. А Белгородская область опустилась с пятого места на шестое.

Прибавили в рейтинге больше других регионов Краснодарский край, который переместился с 70-го места на 14-е, Алтайский край (33-е место против 72-го в прошлом году) и Крым (16-е место против 52-го). Есть регионы, которые значительно ухудшили свое положение. Это Владимирская область (минус 57 пунктов – с 20-го на 77-е место), Ярославская область (минус 40 пунктов – с 31-го на 71-е место) и ЯНАО (минус 36 пунктов – с 33-го на 69-е место). Москва в этом году заняла 19-е место (в прошлом году было 32-е).

Антилидерами рейтинга стали Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

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