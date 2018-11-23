Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые за 10 лет не получат "Золотой мяч"

Чем ближе дата выборов лучшего футболиста мира по версии престижного французского еженедельника France Football, тем больше прогнозов и предположений. Однако эксперты сходятся в одном: лауреаты последних 10 лет аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду на сей раз приз не получат.

Во-первых, выбор лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола пал на хорвата Луку Модрича, который вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, а со сборной своей страны стал серебряным призером чемпионата мира в России. Во-вторых, ни Месси, ни Роналду на чемпионате мира никак не отличились.

Наконец, в-третьих, и среди чемпионов мира французов есть весьма интересные игроки, проявившие себя в этом сезоне – например, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн или Рафаэль Варан. Последний, кстати, также играет в "Реале" и вместе с Модричем и Роналду стал победителем Лиги чемпионов. К слову, специалисты говорят, что кто-то из французов обойдет Модрича именно потому, что главный выбор будут делать именно французы.

Так или иначе, но сначала в испанской прессе появился прогноз, что в тройку лучших вошли Варан, Мбаппе и Модрич. А теперь и итальянское издание Tuttosport сообщило, что Месси и Роналду ничего не светит, а выбор будет сделан из других футболистов.