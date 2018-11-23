Конькобежка Качанова завоевала бронзу этапа Кубка мира

В японском Томакомае продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российская конькобежка Дарья Качанова продемонстрировала третье время на дистанции 500 метров. Результат россиянки составил 38,820 секунды.

Первое место в данной дисциплине заняла японская спортсменка Нао Кодайра, установившая рекорд катка – 38,030 секунды. Второй результат показала представительница Австрии Ванесса Херцог – (38, 520).

Отметим, что еще две российские конькобежки Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова заняли 4-е и 6-е место соответственно.