Песков ответил на вопрос о военных вертолетах над Кремлем

Военные вертолеты над Кремлем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой. Он подчеркнул, что в этом нет ничего экстраординарного, и хотя большая часть Кремля открыта для публики, это все же режимный объект, поэтому учения – норма.

За более детальной информацией Песков посоветовал обратиться в ФСО, передает ТАСС. Он также напомнил, что президент пользуется вертолетом для поездок в Кремль с 2012 года – так он прокомментировал публикации о вертодроме для главы государства.

В четверг москвичи и гости города обратили внимание на полеты двух вертолетов в центре. В ФСО позже сообщили, что это были плановые осенние учения.