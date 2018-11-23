В Крыму Путин прокатился на электрокаре и заглянул в японский сад

Владимир Путин в Крыму. В Ялте он проводит заседание президиума Госсовета по выполнению нацпроектов. Но перед Госсоветом президент России посетил курортно-гостиничного комплекса "Мрия" ("Мечта"). Здесь он зашел в детский парк "Гринвуд" и заглянул в японский сад, который создал ландшафтный дизайнер Широ Накан. Президент также проехался по территории курортной зоны на электрокаре.

Путина сопровождал на экскурсии по территории гостиничного комплекса глава Сбербанка Герман Греф. Он давал президенту необходимые пояснения, сообщает РИА Новости.

Заседание президиума Госсовета в Ялте проходит впервые в новом формате. Его участники собрались за семью круглыми столами.

В начале заседания Владимир Путин потребовал от правительства и глав регионов добиться конкретных результатов по выполнению национальных проектов и майских президентских указов.

"Дело — в результатах этой работы, нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты, — подчеркнул Путин. — Дело не в указе, дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Нужно добиться прорыва, именно прорыва, по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура. Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше".

После заседания президиума Госсовета Владимир Путин задержится в Ялте, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он проведет в Крыму целую серию встреч и с членами правительства, и с вице-премьерами, и с руководством администрации Кремля.

Это происходит традиционно после таких мероприятий, как Госсовет, отметил Песков.