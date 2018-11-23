Правоохранители опровергли фейк о сообщнице Рослякова

Информация о якобы розыске сообщницы студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже, не соответствует действительности.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства назвал "фейком" появившийся в Telegram-каналах снимок документа за подписью руководителя управления ФСБ по Крыму Виктора Плагина от 22 ноября 2018 года, в котором сообщается, что Рослякова вербовала и готовила некая москвичка Ольга.

17 октября студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков взорвал в стенах учебного заведения самодельную бомбу и открыл огонь по людям. В результате нападения были убиты 16 учащихся и пять преподавателей. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Следственный комитет России вначале возбудил уголовное дело по статье "терроризм", которую потом переквалифицировали на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Следствие пришло к выводу, что преступник действовал в одиночку.