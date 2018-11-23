Смертник взорвался в мечети в Хосте

В афганской провинции Хост совершен крупный теракт.

Смертник привел в действие взрывное устройство в здании мечети, расположенной на территории военной части. Как сообщает "Россия 24", взрыв прогремел во время традиционной пятничный молитвы.

По меньшей мере, 26 человек погибли, еще около 50 получили ранения. Пока ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Сегодня еще два теракта произошли в Пакистане. В округе Хангу рядом с религиозным училищем взорвалась бомба, прикрепленная к мотоциклу. Погибли 30 человек. А в Карачи террористы атаковали китайское генконсульство.