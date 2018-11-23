"Тупорылые!": в Москве девушка за рулем протаранила внедорожник. Видео

На дублере Варшавского шоссе в минувший четверг произошла авария: девушке за рулем не понравилось медленное движение находящихся впереди автомобилей, она неожиданно перестроилась сразу через два ряда со словами: "Тупорылые!"

В этот момент в крайнем правом ряду, опережая всех, ехала машина Subaru Forester. Ее и протаранила девушка, не заметив в зеркало заднего вида несущийся автомобиль.

Протараненная машина вылетела на обочину и остановилась, поломав несколько секций дорожного ограждения. Передняя ее часть значительно деформировалась, сработали подушки безопасности.

Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого сидела девушка, спровоцировавшая ДТП, пострадал значительно меньше, виновница аварии и ее пассажир отделались легким испугом.

Водителя Subaru увезли на скорой. О его состоянии не сообщается.