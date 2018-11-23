НАСА создаёт аппарат, который посетит рекордное количество тел Солнечной системы

Стали известны подробности миссии, которая посетит шесть тел Солнечной системы (а это, к слову, рекорд).

Речь идёт о космическом зонде "Люси" (Lucy), о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали вкратце. Расскажем о ней более детально.

Основной целью миссии являются троянские астероиды Юпитера. Они расположены в точках Лагранжа L 4 и L 5 системы "Юпитер – Солнце" (мы ранее рассказывали, почему именно они становятся "центром притяжения" для небольших небесных тел).

К этим любопытным объектам исследовательские аппараты человечество ещё ни разу не отправляло. Между тем астрономам было бы очень интересно изучить их. Дело в том, что "троянцы" представляют собой зародыши планет (планетезимали), оставшиеся практически неизменными со времён образования Солнечной системы. Из такого "эмбриона" когда-то возникла и Земля.

"Троянцы" могут стать источником жизненно важных сведений о происхождении Солнечной системы, поскольку они являются остатками и, следовательно, свидетелями процесса формирования планет", – объясняет главный исследователь проекта Гарольд Левисон (Harold Levison).

Запуск миссии намечен на 2021 год. По пути к своей основной цели "Люси" посетит астероид Дональд Джохансон (Donaldjohanson), названный в честь антрополога, нашедшего знаменитого австралопитека Люси. При желании можно усмотреть метафорическое сходство между аппаратом, собирающимся посетить "ископаемые остатки" древнего прошлого Солнечной системы, и исследователем, находка которого пролила свет на эволюционную историю человечества.

После зонд отправится непосредственно к "троянцам", где ему предстоит большая работа.

Поясним, что по традиции троянские астероиды Юпитера называют в честь воспетых греческим эпосом героев Троянской войны. При этом тела в точке L 4 получают названия в честь именитых греков, а в точке L 5 – в честь троянцев. Дело в том, что первая располагается на орбите перед Юпитером, вторая – за ним.

Сначала зонд отправится в "греческий лагерь", где нанесёт визит Эврибату, Полимеде (Polymele), Левку (Leucus) и Орусу (Orus). Затем "Люси" повернёт к Земле, получит ускорение от её гравитационного поля и прибудет "на троянскую сторону" для рандеву ещё с двумя телами: Патроклом и его спутником Менетием. Это свидание состоится в 2033 году.

Учёные придумали столь насыщенную программу не случайно. Наблюдения с Земли показали, что "троянцы" делятся на три основных типа по спектру и отражательной способности.

"Мы видим вариации в свойствах, которые мы можем наблюдать с Земли, и мы хотели бы знать физическую основу этой вариативности, – рассказывает сотрудник проекта Кейт Нолл (Keith Noll). – Миссия к одному объекту не позволила бы осуществить такое сравнение".

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Ещё одной интригующей чертой троянских астероидов является то, что, несмотря на тонкие различия в цвете, в целом все они очень тёмные.

"Они отражают только четыре или пять процентов падающего на них света, – делится подробностями Нолл. – Это настоящая чернота. Чёрное дорожное покрытие отражает гораздо больше [света]".

Возможно, что столь специфический цвет этим телам придаёт органика.

"Тёмные объекты могут иметь органические (углеродсодержащие) соединения на своей поверхности, – говорит сотрудник проекта Эми Саймон (Amy Simon). – Если многие из "троянцев", которых мы изучим, продемонстрируют свидетельства [присутствия] органики, это будет означать, что строительные блоки для жизни были распространены во всей ранней Солнечной системе".

Изучить все эти небесные тела "Люси" поможет целый набор инструментов. Система L'Ralph определит химический состав поверхности астероидов, в том числе наличие органики, льда и силикатов. Это комплекс из двух приборов: спектрографа и мультиспектральной оптической фотокамеры.

Фотосъёмкой также займётся камера высокого разрешения L'LORRI, а при максимальном сближении с объектом компанию ей составит ещё и система TTCam. Спектрометр теплового излучения L'TES измерит температуру поверхности астероидов. В дополнение к этому зонд оснащён радиорадаром, данные которого помогут определить плотность изучаемых объектов.

Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали о том, как с помощью уже упоминавшегося троянского астероида Патрокла удалось выяснить, когда планеты-гиганты изменили свои орбиты. Также мы говорили об изучении "троянца" Гектора и его луны. Наш проект рассказывал и о миссиях к другим астероидам Солнечной системы, в том числе предстоящей попытке изменить орбиту такого тела и уже состоявшейся высадке на астероид первых роверов.