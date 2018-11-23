Экология Красноярска может улучшиться до конца года

Первые изменения в экологии Красноярска могут быть заметны уже до начала 2019 года. Об этом сообщил Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, он прибыл в город с рабочей поездкой. Министр оценил работу по улучшению и очистке окружающей среды, которая ведется в регионе.

Отопительный сезон в разгаре, ТЭЦ работает на полную мощность, а из трубы идет едва заметный пар. Выбросы вредных веществ на этой теплоэлектростанции в Красноярске сведены практически к нулю. Пыль и сажа остаются в электрофильтрах — это самый эффективный способ очистки, который превратил красноярскую ТЭЦ-3 в экологически чистый источник тепла и электричества.

Улучшить экологию в крупных промышленных городах поручил Владимир Путин. Как с этой задачей справляются на местах, проверяет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Красноярск стал одним из первых городов, в котором министр оценил работу, которую уже успели сделать.

"До 2019 года мы должны увидеть изменения, они идут. Это и пробки, и развязки, и переселение людей из ветхого аварийного жилья", — отметил министр.

В числе главных загрязнителей красноярского воздуха остаются автомобили, печные трубы в частном секторе и мелкие котельные, которые на дорогостоящие очистные системы не тратятся.

Работы для экологов в Красноярске все еще очень много. Трубы, которые дымят прямо в центре города, не редкость, но постепенно их количество снижается.

Две трубы, которые коптили в Красноярске, пожалуй, сильнее остальных, уже снесли. Одна из мелких котельных, которая отравляла воздух в большом жилом микрорайоне с детскими садами, школами и больницами, полностью ликвидирована. Отопление домов переключили на ТЭЦ-3, где работает современное очистное оборудование. Экологическая реконструкция идет и на остальных крупных теплоэлектростанциях.

На ТЭЦ-1 также устанавливают электрофильтры и строят высокую трубу, чтобы остатки пыли улетали далеко за пределы города. "Это замещение — пример того, что делается уже и будет делаться дальше. Конечно же, это и строительство новой генерации, в том числе, с электрофильтрами, и реконструкция старой генерации. Это все в планах", — сообщил Степан Солженицын, генеральный дриектор "Сибирской генерирующей компании".

Борьбу энергетиков за экологию поддерживают и местные власти. "Сегодня мы имеем определенный результат: на 5-7% снизились выбросы от общего валового объема, это очень хороший показатель, но пока что был задействован резерв, что называется, первого порядка", — отметил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Вместе с экологической реконструкцией крупные ТЭЦ еще и наращивают свои мощности, чтобы после ликвидации мелких котельных город не испытывал дефицит тепла и мог дальше строиться и развиваться.