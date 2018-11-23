Экология Красноярска может улучшиться до конца года
Первые изменения в экологии Красноярска могут быть заметны уже до начала 2019 года. Об этом сообщил Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, он прибыл в город с рабочей поездкой. Министр оценил работу по улучшению и очистке окружающей среды, которая ведется в регионе.
Отопительный сезон в разгаре, ТЭЦ работает на полную мощность, а из трубы идет едва заметный пар. Выбросы вредных веществ на этой теплоэлектростанции в Красноярске сведены практически к нулю. Пыль и сажа остаются в электрофильтрах — это самый эффективный способ очистки, который превратил красноярскую ТЭЦ-3 в экологически чистый источник тепла и электричества.
Улучшить экологию в крупных промышленных городах поручил Владимир Путин. Как с этой задачей справляются на местах, проверяет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Красноярск стал одним из первых городов, в котором министр оценил работу, которую уже успели сделать.
"До 2019 года мы должны увидеть изменения, они идут. Это и пробки, и развязки, и переселение людей из ветхого аварийного жилья", — отметил министр.
В числе главных загрязнителей красноярского воздуха остаются автомобили, печные трубы в частном секторе и мелкие котельные, которые на дорогостоящие очистные системы не тратятся.
Работы для экологов в Красноярске все еще очень много. Трубы, которые дымят прямо в центре города, не редкость, но постепенно их количество снижается.
Две трубы, которые коптили в Красноярске, пожалуй, сильнее остальных, уже снесли. Одна из мелких котельных, которая отравляла воздух в большом жилом микрорайоне с детскими садами, школами и больницами, полностью ликвидирована. Отопление домов переключили на ТЭЦ-3, где работает современное очистное оборудование. Экологическая реконструкция идет и на остальных крупных теплоэлектростанциях.
На ТЭЦ-1 также устанавливают электрофильтры и строят высокую трубу, чтобы остатки пыли улетали далеко за пределы города. "Это замещение — пример того, что делается уже и будет делаться дальше. Конечно же, это и строительство новой генерации, в том числе, с электрофильтрами, и реконструкция старой генерации. Это все в планах", — сообщил Степан Солженицын, генеральный дриектор "Сибирской генерирующей компании".
Борьбу энергетиков за экологию поддерживают и местные власти. "Сегодня мы имеем определенный результат: на 5-7% снизились выбросы от общего валового объема, это очень хороший показатель, но пока что был задействован резерв, что называется, первого порядка", — отметил Александр Усс, губернатор Красноярского края.
Вместе с экологической реконструкцией крупные ТЭЦ еще и наращивают свои мощности, чтобы после ликвидации мелких котельных город не испытывал дефицит тепла и мог дальше строиться и развиваться.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Военные вертолеты над Кремлем: ФСО уточнила, что это было
- Саратовский депутат выдержал диету "на макарошках"
- Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова
- Изнасилование дознавателя полицейскими: СК отреагировал на записи с камер
- Браудер призвал исключить Россию из Интерпола
Самое читаемое
-
Мартиросян рассказал о тайном внебрачном сыне Александра Абдулова
- Убил и съел: российский поэт осужден на 22 года за каннибализм
- Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты
- У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби
- Один муж на двоих: актрисы увиделись впервые после трагедии
Авто.Вести.Ru
-
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- Автоматизация российского бизнеса: на пути к самодостаточности
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Элита российской армии. Путин посетил технополис ЭРА
- Демидрол и корвалол могут приравнять к алкоголю
- В России возьмут под контроль оборот черной икры
- Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег
- Обидный юмор: скандал с D&G перешел все границы
- В столице открылась "Фабрика счастливых людей"
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Пилотов "Боинга", сбившего человека в Шереметьеве, вызвали на допрос
- Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители
- Снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения