Томские учёные разработали модель ультразвукового хирургического инструмента

Рабочую модель ультразвукового хирургического инструмента для коагуляции (спайки) тканей разработали радиофизики Томского государственного университета. Промышленный партнёр проекта АО НПО "НИКОР" одобрил модель. Следующим шагом станет создание прототипа, который будет готов к 2020 году и запущен на рынок России и ближнего зарубежья, сообщается в пресс-релизе вуза.

Авторы разработки отмечают, что сегодня в России не существует отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов. При этом иностранные приборы несовершенны в плане эффективности – потребляют много энергии, перегреваются в руках хирурга. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках.

Новый хирургический инструмент для коагуляции был создан на основе ультразвукового волновода. Это искусственный направляющий канал со звукоотражающими стенками, в котором распространяется волна.

"На пьезоэлемент, присоединённый к волноводу, подаётся электрическое напряжение, оно возбуждает колебания, и инструмент входит в резонанс, который мы специально рассчитали на основе наших математических моделей. Благодаря этому соединения испытывают минимум нагрузки, не перегреваются, инструмент может служить дольше, – поясняет руководитель проекта, профессор ТГУ Дмитрий Суханов. – Во время работы волновода амплитуда колебаний возрастает, благодаря чему инструмент может воздействовать на материалы и вызывать разные эффекты, в данном случае – коагуляцию тканей или кавитацию в воде (образование пузырьков вакуума в жидкости – прим. ред.)".

Кстати, помимо инструмента для коагуляции тканей радиофизики разработают целый ряд хирургических инструментов: нож, пилу и ножницы. Ультразвуковые колебания от 10 до 100 килогерц и амплитудой 5–50 микрометров уменьшат трение между тканями и лезвием.

Благодаря этому хирург будет тратить меньше усилий, а операция пройдет быстрее и станет безопаснее: сократится кровопотеря, заживление будет происходить быстрее. В частности, при помощи ультразвуковых инструментов можно "склеивать" сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза и производить другие действия.

Отмечается, что у ультразвуковых инструментов, помимо медицинского, есть и технологическое применение: перемешивание различных веществ, например, масла с водой, резка резины и сварка пластмассы.

Сейчас радиофизики отрабатывают на модели разные режимы работы, проверяют численные модели и проводят эксперименты.

"Пока всё совпадает с нашими расчётами, работа идёт по графику. Вскоре будем собирать прототип", – заключил Дмитрий Суханов.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как в хирургии реализуют возможности робототехники, трёхмерной печати и дополненной реальности.