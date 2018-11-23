Гран-при Абу-Даби. Боттас стал лучшим на второй практике

В Абу-Даби состоялся второй свободный заезд в рамках заключительного в текущем сезоне этапа "Формулы-1", который проходит на автодроме "Яс-Марина". Лучший результат в пятничном тесте продемонстрировал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Второе время показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, который был лучшим на первой практике. Третьим стал коллега голландца по команде австралиец Даниэль Риккардо. Чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон вновь стал четвертым.

В отличие от первых тренировочных заездов принял участие в гонке россиянин Сергей Сироткин из Williams. Российский пилот, как и поляк Роберт Кубица в первой практике, показал 20-й результат.