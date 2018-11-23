Чтобы люди стали жить лучше: Путин встретился с министрами и губернаторами в новом формате
При выполнении майского указа президента руководители разных уровней должны ориентироваться не на кабинетную статистику, а на реальные перемены в жизни людей. К этому их призвал Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета. Оно было посвящено именно майскому указу и прошло в Крыму, в окрестностях Ялты. Причем впервые государственное совещание подобного уровня провели в неформальной обстановке.
Встреча официальная, общение неформальное: расширенное заседание Государственного совета в таком формате еще точно никогда не проводили. Вместо одного длинного стола — сразу несколько, и за каждым обсуждают определенную тему: экология, культура, системные вопросы и цифровая экономика — национальные проекты страны.
Федеральные министры и руководители регионов сегодня без галстуков. Новый формат, а значит, и новые правила: не протокольное совещание, а живой диалог — максимально честный и открытый.
"Все привыкли к тому, что на этих совещаниях, как правило, произносятся речи по бумажке. Здесь наоборот, открытый формат, здесь каждый может сказать все, что надумал", — объясняет Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ.
Пока министры и губернаторы сверяют цифры в отчетах, Владимиру Путину показывают живописный японский сад на побережье Черного моря: здесь даже можно покормить рыб. На экскурсии сюда приезжают и дети, отдыхающие в Артеке.
Чтобы увидеть новую гордость полуострова — современный гостиничный комплекс — президент садится в электрокар. За рулем Герман Греф. Крым постепенно становится круглогодичным курортом. Даже сейчас, когда, казалось бы, не сезон, в отелях практически нет свободных мест. О развитии инфраструктуры речь идет уже на заседании Госсовета. В центре внимания — майский указ. Это и есть программа развития России на ближайшие шесть лет.
"Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут, в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Вот модное такое выражение есть — средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, так, чтобы люди увидели", — говорит президент России Владимир Путин.
Семь круглых столов и столько же рабочих групп по направлениям. Особое внимание — экономике. Здесь главная задача — добиться ощутимого роста благосостояния людей. Жилищная политика — тоже один из приоритетов. В планах довести ставку по ипотеке до цифры ниже 8%, строить почти 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Амбициозные задачи требуют конкретных решений.
"Мы с вами говорили о том, что нужно добиться прорыва, именно прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и еще многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше", — напоминает президент РФ Владимир Путин.
"Очень важно, что федеральные ведомства, правительство и администрация — мы все работали, как одна команда, и действительно, как мне кажется, выдали хороший качественный результат", — отвечает Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.
На доске маркером заметки — это инициативы и предложения рабочих групп, без которых обеспечить тот самый рывок и движение вперед просто невозможно.
"Когда смотрю запланированный показатель, ну, условно, что нужно увеличить количество посещений в учреждениях культуры в два раза, сразу возникает вопрос: кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры. Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это разные люди? И самое главное: что они там увидят? Или увеличить количество дорог, скажем, с 30-35 процентов до 40-45 процентов. Не очень понятно, правда? Ям не будет больше на дороге, или они останутся, или просто нормативы изменят. Или то, что сегодня 30-35 процентов, завтра уже будет считаться 40-50 процентами, а ямы как были, так и останутся", — объясняет президент России Владимир Путин.
То, что совещание особенно важное, президент подчеркивает несколько раз. Как и то, что все цели и задачи национальных программ должны быть прозрачны и понятны. В первую очередь — людям.
"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы это все было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали, в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсии, чтобы это были реальные деньги, что называется, на руки — вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра. Вот это важно", — поясняет глава государства.
Понятно, что таких результатов можно добиться, лишь работая сообща.
"Чрезвычайно важно, чтобы были вовлечены в национальные проекты все власти. Один человек не может сделать то, что могут сделать 100 человек", — подчеркивает Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.
У каждого поручения президента — конкретный срок исполнения. Майский указ — это 12 национальных проектов, что должны быть успешно реализованы до 2024 года.
"Проектов очень много, показателей очень много, но надо понять вообще ключевые вещи — за что мы отвечаем, чтобы не потерять цели, куда мы идем", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
"Договорились о 15 показателях, они понятны гражданам. Людей ведь что волнует? Уровень зарплаты, что со здравоохранением, что с образованием детей, что с качеством дорог. Вот именно на эти показатели мы настроены, на результаты по этим показателям, действительно в этих сферах изменить качество жизни для наших людей", — объясняет Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области.
В таком формате Госсовет проходит хоть и в первый, но, возможно, не в последний раз. Живой диалог без формальностей — возможность найти правильные решения, чтобы цели совпадали с возможностями.
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